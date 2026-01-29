La guerra nel Donbass resta ferma. Le trattative tra Russia e Ucraina sono in stallo, mentre Zelensky rifiuta di cedere i territori della regione. Gli Stati Uniti hanno chiesto al presidente ucraino di fare un passo indietro, ma lui non sembra disposto a farlo, forte del sostegno di alcuni analisti che considerano rischioso ogni errore strategico. La situazione rimane tesa e tutto dipende ora dalle mosse di Kiev.

(Adnkronos) – E' il Donbass il vero stallo a una tregua in Ucraina. Se gli Stati Uniti hanno aderito alla richiesta della Russia perché Volodymyr Zelensky accetti di cedere tutti i territori della regione, il presidente ucraino non intende tuttavia accettare questa possibilità, confortato dagli analisti indipendenti che considerano l'eventuale cessione delle porzioni del Donetsk.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Donbass Ucraina

Le negoziazioni tra le parti coinvolte in Ucraina restano in fase di stallo, con Mosca che ha respinto la proposta di una telefonata tra Zelensky e Putin.

Le trattative di pace per l’Ucraina sono attualmente in stallo, con progressi limitati e posizioni ferme da entrambe le parti.

Ultime notizie su Donbass Ucraina

Argomenti discussi: Ucraina, ostacolo Donbass: perché Zelensky non dovrebbe cedere a Putin e Trump; Ucraina, stallo per i territori nei colloqui di pace. C’è una via d’uscita?; Stallo nei negoziati sul Donbass: analisi delle trattative tra USA, Russia e Ucraina; Ucraina, stallo Donbass: fra pressioni Usa e rischio errore strategico di Kiev.

