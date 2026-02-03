Gas russo l’Ue avvia lo stop definitivo | quali sono le tappe Ma c’è il rischio di dipendenza dagli Usa

Bruxelles avvia ufficialmente lo stop al gas russo. Da oggi, entra in vigore il piano REPowerEU che prevede la fine delle importazioni di gas e GNL dalla Russia. La decisione rappresenta un passo importante per l’Unione Europea, che cerca di ridurre la dipendenza energetica da Mosca. Ma dietro questa scelta ci sono anche dubbi e rischi, come la possibile dipendenza dagli Stati Uniti per l’approvvigionamento alternativo.

Bruxelles, 3 febbraio 2026 – È entrata in vigore oggi la tabella di marcia del regolamento REPowerEU che prevede lo stop graduale alle importazioni di gas e gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia. Il regolamento, pubblicato il 2 febbraio sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, stabilisce che il divieto inizierà ad applicarsi dal 18 marzo attraverso una serie di tappe progressive, con l'obiettivo di arrivare al completo azzeramento delle forniture di gas russo entro l'autunno del 2027. Bruxelles ha infine confermato che presenterà all'inizio del 2026 una proposta legislativa per vietare anche le importazioni di petrolio e di energia nucleare russi, con l'obiettivo di far scattare il divieto al più tardi entro la fine del 2027.

