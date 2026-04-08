Le trattative per i trasferimenti nel calcio si stanno concentrando sui giocatori svincolati, quelli con contratti in scadenza a giugno. In particolare, si parla di un affare tra due club per un giocatore che potrebbe passare a una nuova squadra a costo zero. La trattativa riguarda anche l’ingaggio, con una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. La chiusura dell’accordo sembra vicina, con dettagli ancora da definire.

Ingaggio da 4 milioni: trattativa avviata Questo è il momento degli svincolati, di quelli ingaggiabili a costo zero visto che hanno il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ci sono diversi nomi appetibili, anche in difesa. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Parliamo di Rudiger, l’ex Roma in scadenza col Real Madrid, come di Senesi del Bournemouth e, tornando nella nostra Serie A, di Celik della Roma. Gianluca Di Marzio ha fatto un breve punto sul futuro di quest’ultimo: “Sul turco ci sono gli interessamenti di squadre importanti in Italia, dalla stessa Juventus all’Inter che ha mostrato più di un interesse e di un gradimento nei suoi confronti”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Dall’Inter alla Juve, l’affare si chiude a costo zero: i dettagli

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Inter 3–2 Juventus: The Kalulu–Bastoni Incident

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Dall’Inter alla Roma: ritorno choc in Italia e Juve KODistante tre punti dalla Juventus e quattro dal Como, la Roma dopo la sonora sconfitta in casa dell’ Inter ha quasi detto addio ai sogni di qualificarsi per la prossima Champions League e i Friedkin ... asromalive.it

Inter-Roma raggiunge Juventus-Inter: è record di partite in Serie AIl successo per 5-2 conquistato ieri dall’Inter guidata da Cristian Chivu contro la Roma di Gian Piero Gasperini non ha avuto soltanto un peso sul campionato, ma ha anche segnato una ... tuttojuve.com

#Allegri: “Complimenti al #Napoli. Lotta Scudetto Siamo a -9 dall’#Inter. Abbiamo già dato. L’obiettivo è tornare in Champions. Nkunku e Fullkrug hanno fatto un'ottima partita, ma devono prendere la porta. Nel primo tempo abbiamo sbagliato 3-4 scelte su azi - facebook.com facebook

Il Napoli resta a -7 dall'Inter capolista, ma i tifosi non smettono di credere nel sogno Scudetto E voi, invece, continuate a sognare oppure non ci credete più @DaniloDeFalco7 #SSCNapoli #TifosiNapoli #NapoliMilan x.com