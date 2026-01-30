Mercato Napoli alla fine si chiude con un prestito! I dettagli dell’affare

Il Napoli sta per chiudere un affare importante sul mercato. Oggi, i dirigenti delle società sono in contatto per finalizzare il prestito di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. L’attaccante brasiliano, che può giocare come ala sinistra, potrebbe arrivare già nelle prossime ore per rinforzare l’organico e sostituire Noa Lang. La trattativa sta andando avanti e tutto fa pensare che l’accordo si chiuda a breve.

Sono ore importanti in casa Napoli sul fronte mercato. Nel pomeriggio dovrebbe infatti andare in scena una call con lo Sporting Lisbona per Alisson Santos, ala sinistra brasiliana che può prendere il posto di Noa Lang. Giovanni Manna è però al lavoro su più tavoli e nella giornata di oggi potrebbe chiudere anche un’altra operazione: la cessione di Giuseppe Ambrosino. Napoli, Ambrosino ad un passo dal Modena. Giovanni Manna è al lavoro anche sul fronte mercato in uscita e in queste ore potrebbe chiudere la cessione di Giuseppe Ambrosino. Come raccontato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante classe 2003 sarebbe ad un passo dal trasferimento al Modena. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

L'Udinese ha ufficializzato il trasferimento temporaneo di un suo giocatore fino a fine stagione.

