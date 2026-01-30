Heart of Gaza con i disegni dei bambini della Striscia | Per costruire la speranza contro ogni forma di indifferenza

Questa mattina sono stati presentati i 40 disegni realizzati dai bambini di Gaza nell’ambito del progetto “HeART of Gaza”. Le opere raccontano sogni di speranza, momenti di vita normale e le difficoltà di vivere sotto la guerra. I bambini hanno usato l’arte come un modo per esprimere le loro emozioni e mantenere viva la speranza, anche in situazioni difficili. La mostra vuole ricordare che, nonostante tutto, la vita continua e la creatività può diventare un gesto di resistenza.

I sogni colmi di speranza, il miracolo della vita quotidiana e l'atrocità della guerra sono i tre temi al centro dei 40 disegni di "HeART of Gaza – L'Arte dei Bambini dal Cuore della Striscia di Gaza". La mostra internazionale, presentata questa mattina presso la Casina Whitaker del Gonzaga Campus, sarà visitabile fino al 31 Marzo. L'intento è quello di non stancarsi mai di costruire la speranza contro ogni forma di indifferenza, puntando sull'arte come linguaggio umano universale di cura, memoria e speranza. Il nome della mostra, giocando con le parole "heart" (cuore) e "art" (arte), vuole raccontare, attraverso lo sguardo dei bambinie, una quotidianità segnata da guerra, perdite, paure ma anche resilienza e speranza.

