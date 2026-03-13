Lo spettacolo di apertura della rassegna We Talk, ideata da Daniela Aversa, si è concluso con due serate completamente esaurite. La manifestazione si svolge al Teatrocittà e si concentra su temi legati alla violenza di genere. Il pubblico ha partecipato attivamente, coinvolto nel racconto teatrale messo in scena durante le serate. L’evento continua con altri appuntamenti programmati.

Grande partecipazione per lo spettacolo di apertura della rassegna ideata da Daniela Aversa: due serate sold out e pubblico coinvolto nel racconto teatrale sulla violenza di genere Il teatro come spazio di racconto, confronto e consapevolezza. È iniziata con il tutto esauritola rassegnaWOMEN, il progetto artistico ideato daDaniela Aversa, che ha aperto il calendario di eventi con lo spettacolo“We Talk – Rompiamo il silenzio”,andato in scena il 7 e 8 marzo a Roma. Le due serate hanno registrato ilsold out al Teatro Torpignattara, con numerose richieste rimaste in lista d’attesa a causa della capienza limitata della sala. Un segnale della forte attenzione del pubblico verso un progetto che intreccia teatro, arti e riflessione sociale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sold out per We Talk: la rassegna WOMEN continua al Teatrocittà

"We Talk - Rompiamo il silenzio”, la rassegna Women al Teatro TorpignattaraApre la rassegna Women, il progetto multidisciplinare ideato e diretto da Daniela Aversa, “We Talk - Rompiamo il silenzio”, spettacolo che si muove...

"Women": cinque spettacoli a Roma tra il Teatro Torpignattara e TeatrocittàDal 7 marzo al 10 maggio a Roma tra il Teatro Torpignattara e Teatrocittà si terrà Women, la rassegna multidisciplinare che intende raccontare la...

