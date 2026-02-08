Tommaso-Cherubini A Città del Messico si è appena conclusa la mostra di Tommaso Cherubini, artista di Macerata. La sua installazione audiovisiva, intitolata

Un’installazione audiovisiva immersiva per ripensare il rapporto tra essere umano e ambiente, superandone l’approccio antropocentrico: è "Invisible Ecologies" dell’artista maceratese Tommaso Cherubini, selezionata dallo spazio espositivo dedicato alle pratiche immersive e multimediali InSpace e presentata a Città del Messico durante la Art Week, in programma fino a oggi. "Il progetto nasce dalla volontà di mettere in discussione una visione del mondo che considera la natura come qualcosa da misurare, sfruttare o controllare – spiega Cherubini –. Con un cambio di prospettiva, il lavoro punta al riconoscimento degli ecosistemi come sistemi viventi complessi, dotati di memoria, ritmi e comportamenti propri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Invisible Ecologies" di Cherubini in mostra a Città del Messico

A Città del Messico, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 6.

