Sinner svela | Montecarlo? Siamo sempre in hotel ma quando gioco lì

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Miami, battendo in finale Jiri Lehecka con due set 6-4. Questa vittoria segue quella ottenuta a Indian Wells, completando il Sunshine Double. In una dichiarazione, il tennista ha detto che a Montecarlo sono sempre in hotel, anche quando gioca lì.

Jannik Sinner batte in finale Jiri Lehecka con un doppio 6-4 e vince anche il torneo di Miami dopo Indian Wells, realizzando il Sunshine Double. Ora un paio di giorni di recupero e poi volerà a Montecarlo, dove risiede, per giocare il primo torneo dell'anno sulla terra rossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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