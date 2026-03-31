A poco più di tre mesi dalla morte di una donna di 50 anni e della sua figlia di 15, le autorità hanno aperto un’indagine per duplice omicidio. Inizialmente considerata una questione di natura sanitaria, la vicenda si è evoluta in un’indagine penale, con ipotesi di avvelenamento da ricina. Al momento, le accuse sono contro ignoti e si procede con analisi e verifiche.

Non più un mistero sanitario, ma un possibile delitto. A distanza di poco più di tre mesi dalla morte di Antonella Di Jelsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, la Procura ha aperto un nuovo: un fascicolo per duplice omicidio premeditat o, al momento contro ignoti. Le due donne erano decedute pochi giorni dopo Natale all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove erano state ricoverate inizialmente per quella che sembrava una sospetta intossicazione alimentare. Una pista che, per settimane, aveva orientato accertamenti e analisi senza però portare a riscontri concreti. Gli esami microbiologici e tossicologici erano apparsi negativi. Ora la svolta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Avvelenate dalla ricina”, svolta nel caso della madre e figlia morte dopo Natale: aperta indagine per duplice omicidio

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