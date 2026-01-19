Colesterolo alto in quali casi può portare alla perdita della vista senza segnali d' allarme

Il colesterolo alto può avere effetti sulla salute degli occhi, in assenza di sintomi evidenti. In alcuni casi, l'accumulo di colesterolo nelle arterie può portare a complicanze come i xantelasmi, depositi di colesterolo sulla cornea. Sebbene raramente provochi perdita della vista senza segnali d’allarme, è importante monitorare i livelli di colesterolo e consultare il medico per prevenire possibili conseguenze sulla vista e sulla salute generale.

L'accumulo di colesterolo nelle arterie (aterosclerosi) può anche causare danni agli occhi, in particolare causando xantelasmi sulla cornea, depositi di colesterolo visibili a occhio nudo. Il colesterolo è anche un fattore che contribuisce alla progressione della degenerazione maculare legata all'età (AMD). Cos'è il colesterolo? Da dove proviene?. Il colesterolo è una sostanza grassa appartenente alla famiglia dei lipidi. È prodotto naturalmente dal fegato, ma è presente anche negli alimenti, in particolare nei prodotti di origine animale. Essenziale per l'organismo, ma livelli eccessivamente elevati nel sangue rappresentano un fattore di rischio per malattie cardiache e vascolari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

