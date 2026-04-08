Dalla Regione finanziamenti a Città metropolitane e Liberi consorzi | a Palermo vanno più di 22 milioni

La Regione Siciliana ha approvato un decreto di riparto di 108 milioni di euro destinati alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali dell’isola. A Palermo sono stati assegnati oltre 22 milioni di euro. La firma del decreto è stata apposta dal presidente della Regione, che ricopre temporaneamente anche il ruolo di assessore alle Autonomie locali, in collaborazione con l’assessore all’Economia.

Assegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim alle Autonomie locali, di concerto con l’assessore all’Economia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Autonomie locali, dalla Regione 108 milioni per Città metropolitane e Liberi consorziAssegnati 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Dalla Regione tre milioni di finanziamentiLa Giunta regionale della Toscana ha approvato la delibera che definisce criteri e modalità per l’erogazione dei contributi destinati alla... Temi più discussi: Dalla Regione trenta milioni per la tutela e la valorizzazione dei luoghi della cultura. L’assessora Portas: Mettiamo le basi affinché la Sardegna possa finalmente vivere anche sfruttando il suo immenso patrimonio culturale; Cinema e teatri ricevono altri 6 milioni dalla Regione. A Milano finanziamenti fino a 350mila euro; Regione, pioggia di finanziamenti alle imprese che assumono a tempo indeterminato e innovano il loro business; Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza, i 5 Irccs tra i migliori a livello nazionale secondo l’ultima valutazione ministeriale. #Laprimacosabella, fondi anche dalla Regione per la riqualificazione del BarberaL'impegno formalizzato nel corso di un incontro istituzionale a Palazzo d'Orleans. Soldi anche da Comune e Stato ... rainews.it Montagna, 31 milioni per le aziende agricole: nuovi contributi dalla RegioneUn sostegno concreto per le aziende agricole della montagna emiliano-romagnola. La Regione ha approvato i bandi 2026 della Politica agricola comune (Pac), ... redacon.it Lo stadio Barbera da riqualificare anche in vista di Euro2032. Fondi anche dalla Regione: il presidente Schifani e il sindaco di Palermo Lagalla hanno formalizzato il sostegno economico per circa 150 milioni sui 300 ritenuti necessari. Il resto sarà a carico del - facebook.com facebook #Agroalimentare. Strade dei Vini e dei Sapori, dalla #Regione 500mila euro per rafforzare promozione e investimenti negli #itinerari enogastronomici. La #notizia regioneer.it/agroalimentari… x.com