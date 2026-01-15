Dalla Regione tre milioni di finanziamenti

La Regione Toscana ha approvato una delibera che stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione di finanziamenti dedicati alla manutenzione e al ripristino delle aree costiere e degli insediamenti lungo la costa. Con un investimento di tre milioni di euro, l’obiettivo è sostenere interventi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio costiero regionale.

La Giunta regionale della Toscana ha approvato la delibera che definisce criteri e modalità per l'erogazione dei contributi destinati alla manutenzione e al ripristino della costa e degli abitati costieri. Per il 2026 è previsto uno stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, rivolto ai Comuni che si affacciano sul litorale regionale. "Le risorse – si spiega – rientrano nel Documento operativo regionale e potranno essere richieste dalle amministrazioni comunali nell'ambito delle proprie competenze sulla gestione del demanio marittimo e sulla tutela della costa. Condizione necessaria per accedere ai fondi è la compartecipazione economica del Comune, che dovrà coprire almeno il 20% dell'importo totale dell'intervento".

Regione, 3 milioni per le coste toscane. Barontini: "Con i Comuni per tutelare il litorale" - La Giunta regionale ha approvato ieri la delibera che stabilisce criteri e modalità per erogazione del contributo regionale per interventi di manutenzione ... gonews.it

