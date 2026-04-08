Dalla guerra civile alla presidenza | la biografia di Ulysses S Grant a Todi

A Todi si racconta la vita di un generale che durante la guerra civile americana ha guidato le forze federali e successivamente ha ricoperto la carica di presidente. La sua biografia include momenti di battaglia, incarichi politici e viaggi in diverse parti del mondo. La narrazione si concentra su fatti storici e passaggi chiave della sua carriera, tralasciando analisi o interpretazioni personali.