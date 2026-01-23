Dalla crisi dell’auto all’economia di guerra | dalla Francia all’Italia così l’Europa riconverte l’industria civile in militare

L’industria automobilistica europea sta affrontando una fase di profonda trasformazione, complicata da una diminuzione delle vendite e da una crisi di lungo periodo. In risposta a queste sfide, molti Paesi, tra cui Francia e Italia, stanno riorientando le proprie capacità industriali verso la produzione militare. Questa riconversione rappresenta un cambiamento significativo nelle strategie industriali europee, segnando un passaggio dalla crisi dell’auto a una nuova fase di adattamento e resistenza economica.

Si vendono sempre meno auto europee. La crisi dell'automotive europeo ha superato da tempo la soglia dell'emergenza congiunturale. I volumi persi non rientrano, gli impianti restano sottoutilizzati, l'indotto si assottiglia. Ed è qui che prende forma una risposta facile e comoda, che evita di interrogarsi sul modello industriale e sceglie una scorciatoia: spostare la capacità produttiva verso la difesa. È una riconversione che viene raccontata come pragmatica e necessaria, ma che introduce un cambio di paradigma più profondo. La manifattura civile trova nel riarmo una nuova normalità. L'Europa delle armi prende forma giorno dopo giorno.

