Intimidazioni alla Presidenza del Consiglio comunale Donato M5S | Colpita la dignità delle istituzioni e l’onore civile di Perugia

Il delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, Antonio Donato, ha condannato le recenti intimidazioni rivolte alla presidente del Consiglio comunale, Elena Ranfa. In un intervento chiaro e diretto, Donato ha sottolineato come tali atti ledano la dignità delle istituzioni e il rispetto civile della città, richiedendo un intervento deciso per tutelare il ruolo delle rappresentanze democratiche e la sicurezza pubblica.

“Adesso basta”. È un intervento netto quello del delegato alla sicurezza del Comune di Perugia, Antonio Donato, che interviene sugli atti di intimidazione subiti dalla presidente del Consiglio comunale, Elena Ranfa, esprimendo solidarietà personale e a nome del Movimento 5 Stelle. Donato richiama con forza il ruolo della Presidenza del Consiglio comunale, definendola una funzione di garanzia essenziale, che non appartiene a una parte politica ma rappresenta un presidio delle regole democratiche e del corretto funzionamento delle istituzioni cittadine. Un ruolo, sottolinea, che rende possibile anche un confronto duro e acceso, purché resti nei confini del rispetto e della legalità, senza degenerare in arbitrio o sopraffazione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Intimidazioni alla Presidenza del Consiglio comunale, Donato (M5S): “Colpita la dignità delle istituzioni e l’onore civile di Perugia” Leggi anche: "Natale in Comune", la presidenza del consiglio comunale organizza due pranzi solidali Leggi anche: Trascrizione dei verbali del consiglio comunale di Perugia, assegnato l’appalto biennale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Atto di intimidazione contro la Presidente del Consiglio Ranfa: Non è un fatto isolato. Solidarietà dal Pd; Atto di intimidazione contro la Presidente del Consiglio Ranfa: 'Non è un fatto isolato'. Solidarietà dal Pd; Quando il ruolo pubblico diventa bersaglio; Politici nel mirino fra intimidazioni e aggressioni · Video. Intimidazioni a Lamezia, solidarietà Consiglio comunale a vittime - Il Consiglio comunale di Lamezia Terme ha approvato un documento unitario di condanna dopo gli ultimi atti intimidatori ai danni di alcuni esercizi commerciali. ansa.it Vibo, intimidazioni al presidente del Consiglio: la solidarietà del Movimento Indipendenza - Richiamata la necessità di garantire un clima di legalità e sicurezza per chi amministra, con fiducia nel prosieguo dell’azione istituz ... zoom24.it

Lotta al racket, a Lamezia consiglio comunale aperto dopo le intimidazioni - A Lamezia, consiglio comunale aperto per affrontare l'escalation di intimidazioni a danno dei commercianti. rainews.it

Dopo giorni di intimidazioni al regime di Teheran perché fermasse la repressione delle proteste con ripetute minacce di intervento, il presidente USA ha fatto marcia indietro sostenendo che “le uccisioni si sono fermate e le esecuzioni interrotte”. Il Dipartimento - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.