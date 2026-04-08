Dalla cultura all' enogastronomia Cesena si racconta in cinque lingue sono disponibili le nuove guide turistiche
A Cesena sono state presentate nuove guide turistiche in cinque lingue, offrendo informazioni sulla città, dalla cultura all’enogastronomia. La città si distingue per il suo patrimonio storico, tra cui le imprese dei Malatesta e la Biblioteca Malatestiana, uno dei luoghi più visitati. I visitatori possono scoprire anche i paesaggi collinari e le tradizioni culinarie locali, rendendo Cesena una destinazione apprezzata dai turisti internazionali.
Villeggiare tra cultura, buona tavola e suggestivi paesaggi collinari. Cesena si conferma sempre più una meta di interesse per i turisti internazionali, attratti non solo dalle storiche gesta dei Malatesta, dall’inestimabile patrimonio librario custodito nella Biblioteca Malatestiana, ma anche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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