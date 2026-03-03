Scavi di Pompei protesta delle guide turistiche per nuove visite promosse dal Parco

Le guide turistiche che lavorano agli Scavi di Pompei hanno manifestato il loro disappunto per le nuove visite promosse dal Parco archeologico. La protesta si è tradotta in un sit-in davanti all’ingresso dei siti, con le guide che chiedono chiarimenti e maggiori garanzie sul loro ruolo. La situazione ha generato un aumento delle tensioni tra le parti coinvolte nel settore turistico della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Torna alta la tensione tra le guide turistiche in servizio agli Scavi di Pompei. A scatenare la protesta tra gli operatori specializzati è un avviso comparso sul sito ufficiale del parco archeologico: pubblicato nella tarda serata di domenica primo marzo, successivamente rimosso e poi modificato nella mattinata di ieri, pubblicizza due itinerari, “Pompei civica” e “Pompei quotidiana”, della durata ognuno di un’ora e mezza e dal costo di 8 euro a persona, acquistabili presso le biglietterie degli scavi. “ Vere e proprie visite guidate – accusano le sigle di categoria che lo scorso 13 febbraio sono scese in piazza per protestare contro la decisione del parco archeologico di cancellare le postazioni all’interno degli scavi di Pompei – condotte però da personale non abilitato alla professione”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Scavi di Pompei, vertenza guide turistiche, Caramiello: “incontro con Zuchtriegel e guide per risolvere criticità”Torre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico.

Pompei, protesta delle guide turistiche: cartelli e manifesti funebriTempo di lettura: < 1 minuto Sono già oltre un centinaio le guide turistiche operanti negli scavi di Pompei, che si trovano nella zona di piazza...

Pompei, confronto su biglietti e visite negli ScaviIl confronto su biglietti e visite negli Scavi di Pompei si intreccia con la prospettiva di aumentare gli accessi. Attualmente il limite è fissato a 20mila visitatori al giorno. Tuttavia Zuchtriegel ... stylo24.it

Scavi di Pompei, prove di dialogo con Zuchtriegel: Agire prima della stagione turisticaL'appello delle guide turistiche di Pompei a Zuchtriegel: Fare presto per evitare disservizi ai turisti, la stagione sta per cominciare. ilgazzettinovesuviano.com

