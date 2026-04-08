Dopo la vittoria a Bordeaux nel 2016, i membri della nazionale italiana si sono distribuiti in diversi percorsi professionali. Alcuni sono passati alla gestione di squadre di giovani, altri lavorano come commentatori sportivi, mentre altri ancora sono impegnati in ruoli amministrativi. L’Italia attende ora un possibile ritorno in panchina di un allenatore molto stimato, ma i protagonisti di allora si sono ormai allontanati dalla scena principale del calcio internazionale.

Dopo l'addio di Gattuso, il nome di Antonio Conte è tornato alla ribalta per la panchina della Nazionale perché una figura come lui potrebbe essere quella giusta per rilanciare l'Italia. Il tecnico "si prenderebbe in considerazione", De Laurentiis lo lascerebbe andare per il ruolo di ct. Guardiamo com'era e cosa fanno oggi gli ultimi undici titolari a scendere in campo: erano gli Europei del 2016, quarti di finale, sconfitta con la Germania ai rigori. Dal 2024 fino alla scorsa settimana, Gigi Buffon è stato il capo delegazione della Nazionale Italiana, a cui si è aggiunto successivamente anche l'incarico di direttore sportivo del Club Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla battaglia di Bordeaux a oggi: ecco che fine hanno fatto gli Azzurri di Euro 2016

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