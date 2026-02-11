Nostalgia 2016 10 coppie di star che ci hanno fatto sognare

Le coppie di star degli anni passati tornano a far parlare di sé. Miley Cyrus e Liam Hemsworth, Jennifer Aniston e Justin Theroux, insieme ai Ferragnez, erano al centro dell’attenzione per le loro storie d’amore felici e appassionate. Oggi, alcuni di loro sono lontani dai riflettori, ma i ricordi di quei momenti romantici restano vivi tra i fan.

Sembra sia successo ieri, eppure basta fare scrolling per vedere come i social abbiano accolto il 2026 facendo un salto temporale di 10 anni. Secondo TikTok, le ricerche per «2016» sono cresciute del 452% nell’ultima settimana, e oltre 55 milioni di video sono stati realizzati usando il filtro dell’app dedicato a quell’anno. Ma quali sono le coppie di celebrità che ci hanno fatto sognare dieci anni fa? Dai fidanzatissimi Miley Cyrus e Liam Hemsworth a Jennifer Aniston e Justin Theroux, innamorati e felici, fino alla prima cena a due dei Ferragnez. Sì, abbiamo anche Gigi Hadid e Zayn Malik in love e Mac Miller con Ariana Grande pazzi l’uno per l’altra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

