Le coppie di star degli anni passati tornano a far parlare di sé. Miley Cyrus e Liam Hemsworth, Jennifer Aniston e Justin Theroux, insieme ai Ferragnez, erano al centro dell’attenzione per le loro storie d’amore felici e appassionate. Oggi, alcuni di loro sono lontani dai riflettori, ma i ricordi di quei momenti romantici restano vivi tra i fan.

Sembra sia successo ieri, eppure basta fare scrolling per vedere come i social abbiano accolto il 2026 facendo un salto temporale di 10 anni. Secondo TikTok, le ricerche per «2016» sono cresciute del 452% nell’ultima settimana, e oltre 55 milioni di video sono stati realizzati usando il filtro dell’app dedicato a quell’anno. Ma quali sono le coppie di celebrità che ci hanno fatto sognare dieci anni fa? Dai fidanzatissimi Miley Cyrus e Liam Hemsworth a Jennifer Aniston e Justin Theroux, innamorati e felici, fino alla prima cena a due dei Ferragnez. Sì, abbiamo anche Gigi Hadid e Zayn Malik in love e Mac Miller con Ariana Grande pazzi l’uno per l’altra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nostalgia 2016, 10 coppie di star che ci hanno fatto sognare

Approfondimenti su Nostalgia 2016

La moda del trucco torna a farsi vedere sui social.

Nel 2016, anche le celebrità mostrano nostalgia per gli anni passati, condividendo ricordi e trend di quel periodo sui social.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Nostalgia 2016

Argomenti discussi: Nostalgia 2016, 10 coppie di star che ci hanno fatto sognare.

Onore alle coppie Che durano una vita Adriano Celentano Claudia Mori artisti dove abbiamo cantato con loro ,evviva la musica quella che non tramonta mai . - facebook.com facebook