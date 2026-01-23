Scopri cosa è successo ai look iconici di Tata Francesca, interpretata da Fran Drescher, nella serie cult degli anni '90. Alcuni outfit sono ancora nelle sue mani, altri sono passati a collezionisti in tutto il mondo. In questa guida, ti raccontiamo dove si trovano oggi i vestiti che hanno fatto sognare intere generazioni, offrendo uno sguardo sul destino di un guardaroba diventato simbolo di un’epoca.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Mise che, ancora adesso sono ricercate e desiderate: da chi vuole indossare un pezzo della televisione o da chi li colleziona per pura passione. Ma dove sono finiti tutti quei vestiti? È Fran Drescher in persona a fare un po' di chiarezza sulla questione, anche perché alcuni di quei pezzi è proprio lei a custodirli. «Ho tenuto alcune cose», racconta a People l'attrice e aggiunge: «Ad esempio il cappotto invernale che indossavo nell'episodio in cui andavo a sciare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fran Drescher, ecco che fine hanno fatto i look (pazzeschi) di Tata Francesca

La tata, Fran Drescher svela l'ispirazione per la sit-com: "Senza quell'amicizia la serie non sarebbe nata"Fran Drescher, protagonista e produttrice della celebre sit-com degli anni '90, ha condiviso l'origine dell'ispirazione per la serie.

Fran Drescher: «Mi hanno detto che non avrei mai potuto avere figli dopo il cancro, ed è stata una pillola amara da mandare giù»A 42 anni, l’attrice americana Fran Drescher, nota per il ruolo de La Tata, ha condiviso la difficile esperienza della diagnosi di un cancro all’utero, che le ha comunicato l’impossibilità di avere figli.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Tata Fran Drescher: Il mio tumore all’utero per un trauma psicologico. Cosa dice la scienza; Ecco le nuove uscite al cinema e in streaming dal 19 al 25 gennaio 2026 - Close-up; Cinema: vieni a scoprire i film in sala dal 22 gennaio; Timothée Chalamet torna al cinema con Marty Supreme e questo è tutto quello che sappiamo.

La Tata Fran Drescher: «Il mio tumore all’utero per un trauma psicologico». Cosa dice la scienzaF ran Drescher, ha recentemente raccontato in un’intervista a People che attribuisce la comparsa del suo tumore all’utero, diagnosticato a 42 anni, a un trauma psicologico. Diversi anni prima, infatti ... iodonna.it

Fran Drescher torna la tata d’America per un giorno: ecco perchéIl riconoscimento, inserito nella categoria motion pictures, è stato celebrato davanti a un pubblico che ha applaudito non solo l’attrice, ma anche la donna che ha saputo trasformare la comicità in ... quotidiano.net

IN PROGRAMMAZIONE DA GIOVEDI 22 GENNAIO Marty Supreme Regista: Josh Safdie Genere: Commedia Anno: 2025 Paese: USA Durata: 149 min Distribuzione: I Wonder Pictures Attori: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Fran Drescher, Odessa A'zio - facebook.com facebook