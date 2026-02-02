Dalla zona rossa in piazza della Scala alla chiusura di Parco Sempione | tutte le modifiche alla viabilità di Milano durante le Olimpiadi

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 si avvicinano, e già si vedono i primi effetti sulla città. Dalla zona rossa in piazza della Scala alla chiusura di Parco Sempione, le autorità stanno mettendo in atto alcune modifiche alla viabilità. Le strade sono già presidiate e i divieti di sosta si moltiplicano, mentre i cittadini devono fare i conti con cambiamenti improvvisi nei percorsi. La città si prepara alle grandi giornate dell’evento, anche se la competizione ufficiale inizierà tra qualche

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 devono ancora iniziare, almeno ufficialmente, ma l’impatto sulla viabilità cittadina comincerà a farsi sentire già da questi giorni. Oggi, lunedì 2 febbraio, è la prima delle tre date cerchiate in rosso da Palazzo Marino e indicate come «giorni critici». Nel pomeriggio comincia infatti la presentazione dei Giochi Invernali, che avrà conseguenze sul traffico soprattutto nei pressi di piazza della Scala. La zona rossa del 2 febbraio (La Scala). Oggi, 2 febbraio, scatta l’interdizione dalle 14 a mezzanotte ai veicoli in via Manzoni, via Case Rotte, piazza della Scala, largo Mattioli, via Verdi e via dell’Orso.🔗 Leggi su Open.online

Milano si prepara a cambiare tutto.

A poche settimane dall’inizio delle Olimpiadi invernali a Milano e Cortina, le autorità hanno già messo in atto alcune modifiche alla viabilità.

