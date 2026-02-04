Prof non vedente escluso dalla gita | scoppia la polemica

Una polemica si accende in Italia dopo che Jacopo Lilli, docente di inglese all’istituto Russell-Newton di Scandicci, è stato escluso dalla lista degli accompagnatori di un viaggio di istruzione in Irlanda. La decisione ha suscitato proteste da parte di colleghi e studenti, che criticano la scelta di lasciarlo fuori solo perché non vede. La questione è ora al centro di un acceso dibattito sulla inclusione e i diritti delle persone con disabilità nelle scuole.

In queste ore in Italia sta montando una polemica intorno a Jacopo Lilli, docente di inglese dell’istituto Russell-Newton di Scandicci (Firenze), escluso dalla lista degli accompagnatori di un viaggio di istruzione in Irlanda perché non vedente. La storia ha avuto inizio lo scorso autunno quando si era prospettata la possibilità, per una classe di Scienze umane dell’istituto sopra citato, di partecipare a uno stage linguistico a Dublino dal 25 febbraio al 3 marzo prossimi. Ad accompagnare gli studenti diversi professori. Ma non quello di inglese. Come riportato dal Corriere Fiorentino, Lilli aveva chiesto alla dirigente scolastica di essere inserito tra i possibili docenti accompagnatori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Un docente di inglese non vedente è stato lasciato a casa mentre gli studenti partivano per Dublino.

La scuola di Scandicci ha deciso di escludere Jacopo Lilli, il professore di inglese non vedente, dal viaggio in Irlanda.

