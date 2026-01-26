Il trionfo della Morte | tour domenicale alla scoperta di quattro luoghi della Kalsa

Uno tra i più significativi siti monumentali dell’antico quartiere della Kalsa è l’Oratorio dei Bianchi, che ha subito nel tempo numerosi rifacimenti e ingrandimenti. La sua denominazione deriva dal colore del cerimoniale indossato da coloro che ne facevano parte, che avevano il ruolo di portare conforto ai condannati a morte. Al suo interno, oggi, spazio museale, si trovano manufatti del Serpotta e anche l’antica Porta lignea dalla quale entrò Roberto “il Guiscardo” alla testa dei Normanni. Successiva tappa, caratterizzata da un austero prospetto, in via Alloro, la Chiesa dei Cocchieri, dalla scala ricavata nel pavimento della chiesa si accede alla cripta, di circa 150mq, si estende sotto la chiesa e parte della strada; ha ben mantenuto l’aspetto originario, poichè questo ambiente fu utilizzato come luogo di culto prima dalla confraternita dei Carrettieri e dopo il 1590 da quella dei Cocchieri, oltre i loculi e il colatoio, vi sono elementi decorativi e pitture parietali.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Esplora la Kalsa, il cuore arabo di Palermo: un tour alla scoperta di uno dei quartieri più antichi della città

Leggi anche: "I luoghi di Mascagni", sabato 15 novembre tour alla scoperta della vita e delle opere del compositore livornese

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il Gotico Internazionale, lo stile della transizione; Visita guidata Nel cuore di Clusone; Il trionfo reggiano di Stiffelio con Kunde, Stoyanov e la Fridman; Marco Abbagnara incontra i lettori alla Liberi Tutti.

Onorevole Ma mi faccia il piacere.. . Il trionfo della morte. - facebook.com facebook