Due attori sono attualmente in trattativa per interpretare i ruoli principali in una nuova serie televisiva dal tono romantico e comico, intitolata

Choi Hyun Wook e Jung Chaeyeon sono in fase di negoziazione per diventare i protagonisti di Green Light, un nuovo progetto televisivo di genere romantico-comico. La produzione promette di esplorare i sentimenti della giovinezza e l’intensità del primo amore attraverso una cornice universitaria. L’annuncio è arrivato l’8 aprile, quando sono emerse le indiscrezioni sul possibile casting dei due attori. Le agenzie di riferimento hanno reagito prontamente: GOLDMEDALIST ha confermato che Choi Hyun Wook sta valutando positivamente la proposta, mentre BH Entertainment ha comunicato che anche Jung Chaeyeon sta esaminando l’offerta per il ruolo. La trama si sposta verso la fine degli anni 1990, ambientando la vicenda in un campus universitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal baseball alla legge: il nuovo drama tra amore e gioventù

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