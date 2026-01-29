Il nuovo Esame di maturità alla luce del decreto-legge n127 2025 convertito in legge n164 2025 Guida completa per Dirigenti

Il nuovo esame di maturità si avvicina e cambierà molto rispetto al passato. Con il decreto-legge n.1272025, convertito in legge, le modalità di valutazione si modificano e i dirigenti scolastici devono adattarsi. La prova finale resta un momento importante per gli studenti, ma ora prevede nuove regole e procedure. La riforma punta a rendere l’esame più collegato con il percorso scolastico e meno centrato su prove scritte tradizionali. La scuola si prepara a questa svolta, che coinvolge anche docenti e studenti nel percorso di preparazione.

L'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, momento cruciale e da sempre carico di significati per la vita di ciascuno studente, si rinnova profondamente alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, successivamente convertito con modificazioni nella Legge 30 ottobre 2025, n. 164. Queste misure innovative delineano un quadro .

