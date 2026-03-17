L' ultima missione | Project Hail Mary l' eroe solitario di Ryan Gosling ci ricorda quanto è preziosa la Terra

Ryan Gosling interpreta il protagonista di L'ultima missione: Project Hail Mary, un film diretto da registi noti per Lego Movie e basato sul romanzo di Andy Weir. La pellicola presenta un viaggio nello spazio che mette in scena una missione di salvataggio e un'epica avventura interstellare. La storia si concentra sulla lotta del personaggio per completare l'obiettivo, evidenziando il rapporto tra uomo e ambiente.

Ryan Gosling ci porta nello spazio con L'ultima missione: Project Hail Mary, un viaggio visivo mozzafiato dall'autore di The Martian e i registi di Lego Movie che celebra il valore del nostro pianeta e l'importanza della cooperazione. Al cinema dal 19 marzo. Un silenzio assordante avvolge le prime sequenze di L'ultima missione: Project Hail Mary. È il suono del vuoto dello spazio, della memoria che stenta a mettere a fuoco la realtà, della solitudine in cui è immerso il protagonista: Ryland Grace apre infatti gli occhi a bordo di una nave spaziale e non sa dove si trova, chi sia e cosa ci si aspetta che faccia. C'è un sole che brilla nel buio dello spazio, ma non è il nostro Sole: l'uomo si trova a più di dieci anni luce da una casa in cui l'umanità sta trattenendo il respiro sperando . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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