Autista sospeso chiede scusa dopo aver lasciato bambino di 11 anni a piedi nella neve | Ho sbagliato mi fa male il cuore Pagherò quello che c’è da pagare

Un autista sospeso si scusa pubblicamente dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi nella neve. Il ragazzino, con due zaini e sei chilometri da fare, è stato visto camminare da solo lungo una strada coperta di neve. L’autista ammette di aver sbagliato e dice che “mi fa male il cuore”. Ha promesso di pagare le conseguenze di quello che è successo.

Un bambino di undici anni cammina da solo lungo la strada innevata, con due zaini sulle spalle e sei chilometri da percorrere a piedi. La vicenda accaduta lo scorso 27 gennaio a San Vito di Cadore ha scatenato polemiche e conseguenze immediate. L’autista del bus ha negato al minore di salire sul mezzo pubblico perché il biglietto da 2 euro e 50 centesimi non era più valido sulla tratta. Con l’arrivo delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, il costo delle corse è quadruplicato e ora servono 10 euro. Il bambino ha così percorso a piedi la distanza tra San Vito e Vodo, arrivando a casa alle 18.10 “sfinito e in ipotermia, con le labbra blu”, secondo il racconto della madre.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Sospeso l'autista che ha lasciato un bambino a piedi nella neve in Cadore

Un autista è stato sospeso e denunciato dopo aver lasciato un bambino di 11 anni a piedi nella neve, in Cadore.

Belluno, l'autista del bus: "Mi fa male il cuore, chiedo scusa per il bimbo lasciato a piedi"

L’autista del bus di Belluno si scusa e spiega cosa è successo lunedì mattina.

