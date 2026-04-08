Da Messina a Hong Kong ritorno da due stelle Michelin | lo chef De Vuono in show cooking all’ Antonello

Uno chef italiano, dopo aver lavorato in ristoranti stellati e aver maturato esperienze internazionali, ha partecipato a uno show cooking presso l’“Antonello”. Il suo percorso professionale lo ha portato da Messina a Hong Kong, e ora torna nel suo paese di origine. L’evento ha coinvolto tecniche culinarie di alto livello e ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Un viaggio che parte da Messina e arriva fino a Hong Kong, passando per cucine stellate e esperienze internazionali, per poi tornare idealmente proprio là dove tutto è iniziato.Venerdì 10 aprile alle 9.30 l’Istituto superiore “Antonello” ospiterà lo show cooking dello chef stellato Giuseppe De. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Nin, idee da stella Michelin. Pesce di lago e sapori locali firmati da chef De LilloUna stella (Michelin) brilla in riva al lago: è quella del Ristorante NIN di Brenzone sul Garda, con la cucina del giovane e talentuoso Chef Andrea... Giancarlo Perbellini, lo chef tre stelle Michelin: quanti ristoranti ha e i prezzi dei menù degustazioneGiancarlo Perbellini è tra i grandi protagonisti della penultima puntata di MasterChef, visto che ospita la prova in esterna nel suo Casa Perbellini...