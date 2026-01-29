Nin idee da stella Michelin Pesce di lago e sapori locali firmati da chef De Lillo

Questa settimana il ristorante NIN di Brenzone sul Garda ha ricevuto la sua prima stella Michelin. Lo chef Andrea De Lillo, giovane e talentuoso, ha portato in tavola piatti con pesce di lago e sapori locali. La notizia ha fatto il giro della zona, e ora il locale si prepara a ricevere più clienti, affamati di buon cibo e di nuove esperienze.

Una stella (Michelin) brilla in riva al lago: è quella del Ristorante NIN di Brenzone sul Garda, con la cucina del giovane e talentuoso Chef Andrea De Lillo, in carica da aprile. Con una solida formazione internazionale e un percorso di esperienze in alcune delle cucine più prestigiose del mondo (dall'Osteria Francescana*** di Massimo Bottura a la Locanda Margon** delle Cantine Ferrari e l'Andrea Berton*), chef De Lillo, classe '98, sogna nuove vette puntando su alta qualità, sostenibilità e attenzione al territorio. Attenzione alla tecnica e alla passione per la creatività, acquisiti nelle esperienze in Spagna al ristorante Amelia** di Paulo Airaudo, e in Perù, dal celebre Central di Virgilio Martínez.

