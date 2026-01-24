Danza sportiva due palermitani sul tetto del mondo | sono vicecampioni all' Uk Dance Festival
Palermo si distingue nel panorama della danza sportiva grazie a Massimo Madonia e Giada Altezza, due giovani atleti locali. Lo scorso 22 gennaio, in Inghilterra, hanno partecipato all’Uk Dance Festival, una competizione di rilievo internazionale. I loro risultati testimoniano il talento e l’impegno della scena palermitana in questo settore, contribuendo a rafforzare la presenza della città sulla scena mondiale della danza sportiva.
Palermo brilla sulla scena mondiale della danza sportiva grazie a Massimo Madonia e Giada Altezza, giovani atleti palermitani che lo scorso 22 gennaio, in Inghilterra, hanno nuovamente partecipato all'Uk Dance Festival, una delle competizioni più importanti e riconosciute a livello mondiale nel.
