Giovane artista di Brindisi al Festival sarò finalista al Sanremo juke box tour

Il suo brano, “Quando tutto è spento”, affronta con sensibilità il tema dei sogni dei bambini nei contesti di guerra, con un messaggio di speranza SANREMO - Un'artista residente a Brindisi sbarca a Sanremo. Maria Elena Marangi, in arte Maria Elena, concorrerà come cantautrice al Sanremo Juke Box Tour del produttore Moreno De Ros, esibendosi presso Casa Sanremo il 28 febbraio 2026, giornata conclusiva del Festival. Nel tempo ha pubblicato i suoi primi singoli e si è esibita in diverse occasioni pubbliche, ottenendo riscontri positivi anche da emittenti radiofoniche. Il nuovo brano, “Quando tutto è spento”, affronta con sensibilità il tema dei sogni dei bambini nei contesti di guerra, con un messaggio di speranza e luce anche nei momenti più difficili.🔗 Leggi su Brindisireport.it

