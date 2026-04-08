In vista del prossimo campionato di Serie A, si parla di un possibile cambiamento regolamentare che potrebbe obbligare le squadre a schierare almeno un giocatore Under 19 dall'inizio della partita. La proposta arriva dal tecnico di una delle squadre di vertice, che ha suggerito questa novità per favorire la crescita dei giovani talenti italiani. La discussione riguarda l’introduzione di questa regola, che potrebbe coinvolgere tutte le squadre della massima divisione.

"Ma se si facesse giocare un Under 19 in Serie A in ogni squadra?". Luciano Spalletti, ora allenatore della Juventus ma prima ct di una Nazionale maltrattata dalla Svizzera negli ottavi dell'Europeo 2024 e poi anche dalla Norvegia nel girone di qualificazione al Mondiale, lancia una proposta per uscire da una pesante crisi del sistema calcio dopo la terza eliminazione di fila della Nazionale da un Mondiale. Honest Ahanor Su di lui l’Atalanta ha fatto un investimento da quasi 20 milioni di euro. In estate era un ragazzo classe 2008 di grande prospettiva con appena 6 presenze in Serie A, perlopiù scampoli di partita, con la maglia del Genoa, dove è cresciuto: ci ha messo pochissimo a convincere tutti di essere un elemento affidabile, con margini di crescita devastanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Ahanor ad Arena: tutti gli Under 19 della Serie A pronti al grande salto

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Temi più discussi: Atalanta, a Lecce si riparte dal grande ex Krstovic: Scamacca fermo ai box Hien out, sono in 4 per un posto; Uragano Koleosho e la firma di Ahanor: gli Azzurrini dominano a Boras e puntano la vetta del girone; L'Italia sprofonda nell'oblio Mondiale: la generazione fantasma e l'assurdo paradosso del gioiello atalantino Ahanor.

Ahanor convocato dall’Italia Under 21: L’azzurro un’emozione indescrivibile, lo sento nel sangueIl difensore dell'Atalanta, che di recente ha ottenuto la cittadinanza italiana, è stato chiamato per la prima volta da Baldini per le gare di qualificazione agli Europei contro Macedonia del Nord e S ... bergamonews.it

Da Tresoldi ad Ahanor e Pardo, La Stampa in prima pagina: Quasi AzzurriL'Italia è a caccia di un numero 9 ma non solo. In realtà la Nazionale sta monitorando dei giocatori che abbiano il doppio passaporto e possano tornare utili alla missione Mondiale 2026 (a patto che ... tuttomercatoweb.com

Ahanor, Esposito, Palestra, Pisilli e gli altri: Italia, ripartire si può. In giugno, i test con Lussemburgo e Grecia getteranno le basi della rifondazione. Nell’onda verde anche Scalvini, Ndour, Bartesaghi, Kayode, Reggiani, Mane, Natali, Leoni, Koleosho https://ww - facebook.com facebook

Che Honest #Ahanor sia finito nel mirino del #RealMadrid non è certo una notizia dell'ultima ora. Il classe 2008, la cui valutazione era stimata intorno ai 40 milioni, da mesi è seguito da vicino dai Blancos. A gennaio, per ovvie ragioni, l' #Atalanta lo ha ritenuto x.com