LIVE Salto con gli sci Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA | Nikaido ‘Re’ della prima serie ancora grande Bresadola!

Nikaido ha dominato la prima serie del salto con gli sci ai Giochi Olimpici, portando a casa il miglior punteggio e lasciando gli avversari indietro. La gara si svolge sul trampolino grande e la seconda serie è prevista per questa sera alle 20:00. Bresadola, invece, si mantiene in corsa e si prepara a migliorare la sua posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:41 Alle ore 20:00 scatterà la seconda serie. CLASSIFICA DOPO LA PRIMA SERIE: Ren Nikaido – JPN (0.0). Domen Prevc – SLO (?7.0). Kristoffer Eriksen Sundal – NOR (?9.0). Kacper Tomasiak – POL (?12.2). Jan Hoerl – AUT (?12.3). Vladimir Zografski – BUL (?14.7). Stephan Embacher – AUT (?15.0). Ilya Mizernykh – KAZ (?17.0). Antti Aalto – FIN (?17.9). Philipp Raimund – GER (?18.8). Ryoyu Kobayashi – JPN (?19.1). Pawel Wasek – POL (?20.4). Johann Andre Forfang – NOR (?20.8). Gregor Deschwanden – SUI (?20.9). Andreas Wellinger – GER (?23.5). Valentin Foubert – FRA (?23.