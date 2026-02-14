LIVE Salto con gli sci Trampolino grande Olimpiadi in DIRETTA | fasi decisive della prima serie Bresadola qualificato!

Luca Bresadola si qualifica per le fasi decisive del salto con gli sci ai Giochi olimpici, grazie a un'ottima prestazione nel trampolino grande. La gara si svolge sotto gli occhi di molti spettatori, che seguono con attenzione le evoluzioni degli atleti. Tra le sorprese, Tschofenig atterra a 132 metri, mentre Lanisek delude con una prestazione che lo porta in 28ª posizione. La competizione è in pieno svolgimento e le emozioni sono alle stelle.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NOO! Malissimo Lanisek, lo sloveno tira fuori una clamorosa contro prestazione che gli vale una 28^ posizione in proiezione 19:31 Bene a sorpresa Tschofenig che atterra a 132.5 ed è sesto davanti a Raimund. 19:30 Sono 131 metri per Raimund, che si mette a meno 9.8 punti da Sundal. 19:29 Non eccelsa la misura di Hoerl, 134.5 metri che gli valgono la terza piazza a meno 3.3 punti da Sundal. 19:28 Male Hoffmann! Tocca a Jan Hoerl! 19:27 Grande salto di Embacher, che era in palla e atterra a 133.0 metri con telemark. Paga 6.0 da Sundal. 19:26 Molto, molto male Stefan Kraft, che è eliminato addirittura.