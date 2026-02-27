PlayStation annuncia la versione aggiornata del PSSR di PS5 Pro è disponibile ora con Resident Evil Requiem

PlayStation ha annunciato una versione aggiornata del PSSR per PS5 Pro, ora disponibile con Resident Evil Requiem. La nuova versione introduce miglioramenti tecnici significativi e punta a elevare le prestazioni visive della console. L'aggiornamento rappresenta un passo importante per la piattaforma, offrendo agli utenti una versione migliorata del sistema di rendering per i giochi compatibili. La disponibilità è immediata.

PlayStation rilancia sulla qualità visiva e lo fa con un aggiornamento tecnico di grande rilievo. Sony ha annunciato una nuova versione del PSSR per PS5 Pro, una sorta di “ versione 2.0 ” dell’upscaler basato su intelligenza artificiale. La tecnologia è già disponibile da oggi con Resident Evil Requiem, primo titolo a sfruttarla. L’obiettivo è chiaro: immagini più nitide, frame rate stabili e un 4K più convincente anche partendo da risoluzioni inferiori. Si tratta di un passo importante nell’evoluzione grafica della console. Punti chiave da ricordare: Il PSSR, acronimo di PlayStation Spectral Super Resolution, è la tecnologia di upscaling esclusiva di PlayStation 5 Pro. 🔗 Leggi su Game-experience.it

