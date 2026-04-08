Cutolo le Brigate rosse e l' omicidio Ammaturo | Saviano annuncia una nuova pista

Stasera su La7 va in onda una nuova puntata di La Giusta Distanza, la serie di Roberto Saviano che affronta storie di criminalità e misteri italiani attraverso racconto e documentari. Questa puntata si concentra su legami tra l'organizzazione criminale Cutolo, le Brigate Rosse e l'omicidio Ammaturo, con l'autore che annuncia l'apertura di una nuova pista investigativa. La trasmissione approfondisce fatti e collegamenti tra eventi passati e recenti.

Oggi in prima serata su La7 una nuova puntata de La Giusta Distanza, la serie di Roberto Saviano che indaga crimini e misteri della storia italiana attraverso l'unione di racconto e documentario. Questa settimana Saviano torna a Napoli, nel 1982. La città partenopea è teatro di un enigma ancora. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Giacumbi, 46 anni fa l’omicidio delle Brigate Rosse a Salerno: il ricordo dell’ANMLa moglie del magistrato rimase illesa, mentre il figlio – che all’epoca aveva appena cinque anni – si trovava dai nonni e seppe solo alcuni giorni... «Sono come le Brigate Rosse», Crosetto dopo gli scontri a Torino. Salvini vuole una «cauzione per chi manifesta»: Meloni convoca il governoGli antagonisti che hanno scatenato la guerriglia durante il corteo pro Askatasuna vanno combattuti come le Brigate Rosse. Temi più discussi: Cutolo, le Brigate rosse e l'omicidio Ammaturo: Saviano annuncia una nuova pista; La Milano criminale di Turatello e Epaminonda - La giusta distanza - Puntata del 1/4/2026; La giusta distanza - Turatello-Epaminonda. Cutolo, le Brigate rosse e l'omicidio Ammaturo: Saviano annuncia una nuova pistaOggi in prima serata su La7 una nuova puntata de La Giusta Distanza, la serie di Roberto Saviano che indaga crimini e misteri della storia italiana attraverso l'unione di racconto e documentario. Ques ... napolitoday.it Nordio evoca le Brigate Rosse: Evitare che quei tristi momenti si ripetano. Bonelli: Irresponsabile. Il governo vuole alzare la tensione socialeEvitare che quei tristi momenti si ripetano è l’obiettivo del governo con le norme del nuovo decreto sicurezza. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, intervenendo in conferenza ... blitzquotidiano.it Mario Viscito è la prima vittima di Raffaele Cutolo La carriera criminale del superboss di Ottaviano inizia con l’uccisione di un innocente che fa da paciere in una rissa - facebook.com facebook