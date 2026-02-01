Sono come le Brigate Rosse Crosetto dopo gli scontri a Torino Salvini vuole una cauzione per chi manifesta | Meloni convoca il governo

Durante i disordini a Torino, il ministro Crosetto ha paragonato gli antagonisti alle Brigate Rosse, sottolineando la durezza con cui devono essere affrontati. Salvini propone di introdurre una cauzione per chi partecipa alle manifestazioni, mentre Meloni ha convocato il governo per discutere le misure da adottare. La violenza durante il corteo pro Askatasuna ha portato a un’escalation di tensioni e a una risposta decisa da parte delle autorità.

Gli antagonisti che hanno scatenato la guerriglia durante il corteo pro Askatasuna vanno combattuti come le Brigate Rosse. È la posizione netta del ministro della Difesa Guido Crosetto, che su X scrive: «Non sono manifestanti, sono guerriglieri, sono bande armate che hanno come obiettivo quello di colpire lo Stato e chi lo serve. Non un Governo ma lo Stato», scrive il ministro. Crosetto si appella all’unità delle forze politiche: «Il giudizio di fronte a questi fatti deve vederci tutti uniti come lo furono le forze politiche negli anni del terrorismo. Non è in gioco una parte politica ma la Repubblica Italiana».🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina a Torino, Giorgia Meloni ha visitato i feriti degli scontri di ieri.

Sgombero Askatasuna, scoppia la guerriglia a Torino: violenti scontri tra manifestanti e polizia

