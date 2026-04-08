Cuore e reazione non bastano | il Trento cede all’Inter U23 nel finale Gol e highlights

Il Trento ha perso 2-1 contro l’Inter U23 nel recupero della 34ª giornata di Serie C Sky Wifi. La partita, giocata in trasferta, si è conclusa con un gol decisivo negli ultimi minuti, dopo una gara combattuta e ricca di emozioni. Nonostante il cuore e la reazione della squadra, il risultato finale ha premiato gli avversari. La sfida ha mostrato segnali di vitalità e carattere da parte del Trento, anche se non è bastato a evitare la sconfitta.

Una sconfitta di misura che lascia qualche rimpianto, ma anche segnali di vitalità e carattere. Il Trento esce battuto 2-1 dal confronto in trasferta contro l’Inter U23 nel recupero della 34ª giornata di Serie C Sky Wifi, al termine di una gara intensa e combattuta fino agli ultimi minuti.La. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Serie A, Torino-Bologna 1-2. Cuore e orgoglio non bastano: gol e highlightsIl Torino lotta, reagisce e trova anche la forza di rialzarsi dopo lo svantaggio, ma al termine di una gara intensa e combattuta è il Bologna a... Cittadella Inter U23 1-1: Rabbi gela i nerazzurri di Vecchi nel finaleCalciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo... Temi più discussi: L'Inter U23 torna a vincere! Pro Vercelli battuta 0-2; Serie C Girone A, l'Inter U23 ritorna alla vittoria. I nerazzurri s'impongono per due a zero sul campo della Pro Vercelli; Inter U23, Vecchi soddisfatto: Ottima prova, squadra vogliosa nonostante le assenze; GdS - Inter compatta: dirigenza ad Appiano. Chivu punta su Dumfries, Calhanoglu e Thuram: 'reazione'... Inter U23-Trento 1-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Inter U23-Trento di Mercoledì 8 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net L'Inter U23 batte il Trento e sogna i play-off: a Monza finisce 2-1 con i gol di Spinaccé e ZuberekBella vittoria casalinga per l'Inter U23, che supera il Trento 2-1. I nerazzurri hanno iniziato bene, in un primo tempo piuttosto scialbo dal punto di vista delle occasioni. Al ... fcinternews.it Serie C, pagelle Inter U23-Trento: a Berenbruch manca solo il gol, Alexiou un muro x.com Trento battuto 2-1 dall’Inter U23: non basta Pellegrini - facebook.com facebook