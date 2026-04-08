Cuneo 20mila kit nelle scuole per Spazzamondo | sfida ai rifiuti

Nella provincia di Cuneo, un’iniziativa sostenuta dalla Fondazione CRC prevede la distribuzione di 20.000 kit nelle scuole per il progetto Spazzamondo 2026. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e comunità locali sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela dell’ambiente. La campagna mira a coinvolgere i giovani in attività di pulizia e a promuovere comportamenti più consapevoli riguardo ai rifiuti abbandonati.

Fondazione CRC promuove Spazzamondo 2026 nella provincia di Cuneo per contrastare l’abbandono dei rifiuti e i cambiamenti climatici. L’iniziativa culminerà con la giornata di raccolta collettiva prevista per sabato 23 maggio. L’operazione parte dai banchi scolastici della Granda. Il percorso educativo mira a trasformare concetti teorici in azioni quotidiane, collegando l’apprendimento in classe all’impegno pratico sul campo. Il cuore dell’attività didattica risiede nella distribuzione di oltre 20mila kit. Questi materiali, nati dalla collaborazione con Cooperativa Erica, sono destinati a ogni grado di istruzione, dalle scuole dell’infanzia fino agli istituti superiori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuneo, 20mila kit nelle scuole per Spazzamondo: sfida ai rifiuti ’Percorsi d’acqua’ porta 1.000 kit nelle scuoleOltre 20mila studenti a "scuola" di difesa del suolo e prevenzione del rischio idraulico. La Fondazione Arezzo Comunità dona un kit per le dimostrazioni Dae nelle scuoleAccordo quadro per la progettazione e la sperimentazione di strumenti di analisi e prevenzione della dispersione scolastica e di rafforzamento... Temi più discussi: Spazzamondo 2026 entra nelle scuole della Granda con oltre 20mila kit didattici; Spazzamondo 2026 parte dalle scuole: kit didattici in tutta la Granda verso la raccolta del 23 maggio; Spazzamondo 2026: la campagna ambientale entra nelle scuole con 20mila kit didattici prima del 23 maggio; Spazzamondo 2026 arriva nelle scuole cuneesi con oltre 20mila kit didattici. Spazzamondo 2026 entra nelle scuole: al via la distribuzione di oltre 20mila kit didatticiSi sono aperte le iscrizioni per i cittadini nei 165 comuni che hanno aderito all’iniziativa. Il 10 aprile scade il bando Sport per il Pianeta ... cuneodice.it Spazzamondo 2026: la campagna ambientale entra nelle scuole con 20mila kit didattici prima del 23 maggioSpazzamondo 2026, la campagna promossa da Fondazione CRC che coinvolge la provincia di Cuneo, comincia prima del 23 maggio tra i banchi di scuola con un percorso che estende il tema della cura dell’am ... lafedelta.it Il talento e i diritti spiegati ai ragazzi: sul palco di Cuneo la star è George Clooney x.com Falco di palude (femmina) Provincia di Cuneo 07/04/2026 - facebook.com facebook