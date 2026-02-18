’Percorsi d’acqua’ porta 1.000 kit nelle scuole
Il progetto “Percorsi d’acqua” di Anbi Toscana ha distribuito 1.000 kit nelle scuole, per insegnare ai bambini come proteggere i fiumi e prevenire le alluvioni. Oltre 20.000 studenti partecipano alle attività, che spiegano in modo semplice cosa sono i Consorzi di Bonifica e perché sono importanti per il territorio. Per rendere il messaggio più concreto, i kit contengono materiali e strumenti pratici per imparare giocando.
Oltre 20mila studenti a "scuola" di difesa del suolo e prevenzione del rischio idraulico. Spiegare ai più piccoli cosa sono i Consorzi di Bonifica e raccontare il loro fondamentale ruolo nel presidio e nella tutela di fiumi e corsi d’acqua è l’obiettivo del progetto educativo di Anbi Toscana dal titolo " Percorsi d’Acqua ". Al centro dell’iniziativa, i kit didattici realizzati dalla casa editrice Librì Progetti Educativi. Ogni kit è composto da una guida per i docenti, 25 passaporti per gli studenti e un’infografica per la classe. I materiali raggiungeranno 20.500 studenti, 820 classi della scuola primaria, 260 scuole e 264 insegnanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Progetti di educazione ambientale nelle scuole di Enna: acqua e energia sostenibili al centro dei percorsi didatticiDa inizio febbraio, più di 900 studenti delle scuole di Enna e dei comuni vicini hanno iniziato un nuovo percorso sull’acqua e l’energia sostenibili.
'Area giovani per te', nelle scuole tre percorsi laboratoriali tra informatica, fumetto e sportDa gennaio a maggio, nelle scuole del territorio, si svolge la prima edizione di ‘Area giovani per te’.
Show Like a Pro: Advanced Showing Strategies to Sell More Homes Faster
Argomenti discussi: ’Percorsi d’acqua’ porta 1.000 kit nelle scuole; Ecco Percorsi d’acqua, una guida a misura di bambino per conoscere i fiumi e il lavoro dei Consorzi; Acqua potabile e percorsi naturalistici, rinasce l’Oreto; McDonald’s a Porta D’Arce, il progetto non convince.
I Consorzi di Bonifica uniti per l’educazione ambientale: al via Percorsi d’AcquaSpiegare ai più piccoli cosa sono i Consorzi di Bonifica e raccontare il loro fondamentale ruolo nel presidio e nella tutela di fiumi e corsi d’acqua: è l’obiettivo del progetto educativo di Anbi Tosc ... intoscana.it
Con i consorzi bonifica al via Percorsi d’acqua, il progetto che coinvolgerà 260 scuole e oltre 20mila studentiGROSSETO – Oltre 20mila studenti a scuola di difesa del suolo e prevenzione del rischio idraulico. Spiegare ai più piccoli cosa sono i Consorzi di bonifica e raccontare il loro fondamentale ruolo ne ... msn.com
“Percorsi d’acqua”: ecco il progetto di Anbi Toscana per le scuole - x.com
Ecco “Percorsi d’acqua”, il progetto di Anbi Toscana per le scuole... facebook