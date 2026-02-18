Il progetto “Percorsi d’acqua” di Anbi Toscana ha distribuito 1.000 kit nelle scuole, per insegnare ai bambini come proteggere i fiumi e prevenire le alluvioni. Oltre 20.000 studenti partecipano alle attività, che spiegano in modo semplice cosa sono i Consorzi di Bonifica e perché sono importanti per il territorio. Per rendere il messaggio più concreto, i kit contengono materiali e strumenti pratici per imparare giocando.

Oltre 20mila studenti a "scuola" di difesa del suolo e prevenzione del rischio idraulico. Spiegare ai più piccoli cosa sono i Consorzi di Bonifica e raccontare il loro fondamentale ruolo nel presidio e nella tutela di fiumi e corsi d’acqua è l’obiettivo del progetto educativo di Anbi Toscana dal titolo " Percorsi d’Acqua ". Al centro dell’iniziativa, i kit didattici realizzati dalla casa editrice Librì Progetti Educativi. Ogni kit è composto da una guida per i docenti, 25 passaporti per gli studenti e un’infografica per la classe. I materiali raggiungeranno 20.500 studenti, 820 classi della scuola primaria, 260 scuole e 264 insegnanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Percorsi d’acqua’ porta 1.000 kit nelle scuole

