La Fondazione Arezzo Comunità dona un kit per le dimostrazioni Dae nelle scuole

La Fondazione Arezzo Comunità, tramite il proprio Centro Studi, ha firmato un accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale toscano. La collaborazione prevede la progettazione e la sperimentazione di strumenti dedicati all’analisi e alla prevenzione della dispersione scolastica, oltre a iniziative per rafforzare l’orientamento degli studenti. Recentemente, la fondazione ha anche donato un kit per le dimostrazioni di defibrillatori automatici esterni (Dae) nelle scuole.

Accordo quadro per la progettazione e la sperimentazione di strumenti di analisi e prevenzione della dispersione scolastica e di rafforzamento dell’orientamento precoce “È un passaggio di grande rilievo per la comunità aretina e per la sua scuola – dichiara la presidente della Fondazione Arezzo Comunità e vicesindaco di Arezzo, Lucia Tanti –. Mettere la ricerca e l’analisi a servizio delle istituzioni scolastiche significa dotare il territorio di strumenti nuovi per prevenire le fragilità, rafforzare l’orientamento e programmare politiche educative ancora più efficaci. È un investimento sulla scuola come infrastruttura civile della città”.... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - La Fondazione Arezzo Comunità dona un kit per le dimostrazioni Dae nelle scuole Articoli correlati Soroptimist Club Arezzo dona 2.500 euro alla Fondazione TheveninArezzo, 26 febbraio 2026 – Un gesto concreto a favore dei bambini e delle mamme accolti dalla Fondazione Thevenin. Leggi anche: Fondazione di Comunità e Conservatorio “Nicola Sala” per le scuole della Terra Santa Una raccolta di contenuti su Fondazione Arezzo Comunità Temi più discussi: Arezzo, un accordo per la scuola del futuro; Cantiere di via Fiorentina: l’Amministrazione incontra le categorie economiche; Le Acli di Arezzo festeggiano gli ottant’anni dalla fondazione; Le Acli di Arezzo festeggiano gli ottant’anni dalla fondazione. Romizi: Fondazione Guido d’Arezzo: restano tanti punti da chiarireIl capogruppo di Arezzo2020: Nessun segnale di apertura, in coerenza con lo statuto dell’ente. Alle nostre denunce abbiamo ricevuto in risposta solo un arroccamento istituzionale ... arezzonotizie.it Le Acli di Arezzo festeggiano gli ottant’anni dalla fondazioneGiovedì 26 marzo, alle 17, la Sala dei Grandi della Provincia ospiterà un convegno con il presidente nazionale ... msn.com AREZZO. 18 MARZO ORE 9 TEATRO MECENATE.VIVERE OLTRE L'EPILESSIA Mercoledi 18 marzo l'Associazione Arezzo pr l'Epilessia ha organizzato un momento di confronto tra medici, scuola, studenti e comunità per informare e sensibilizzare. "Vivere olt - facebook.com facebook