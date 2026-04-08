Cultura tedesca arriva a Piacenza il rito del Kaffee und Kuchen

A Piacenza tornano le iniziative del Centro Culturale Italo-Tedesco con il progetto “Kaffee und Kuchen”. Si tratta di una serie di quattro incontri in cui i partecipanti potranno scoprire aspetti della cultura tedesca attraverso momenti conviviali. Durante ciascun appuntamento si consumeranno caffè e dolci tradizionali preparati appositamente per l’evento. La rassegna riprende così le attività dopo una pausa, offrendo un’occasione di incontro e scambio culturale.

Il Centro Culturale Italo-Tedesco riprende le attività. Lo fa con Kaffee & Kuchen, una serie di quattro incontri conviviali dedicati all’approfondimento della cultura tedesca davanti a un caffè e dolci tipici preparati per l’occasione. Un appuntamento speciale dedicato a chiunque voglia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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