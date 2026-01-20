La Giunta approva l’avvio del percorso per Piacenza Capitale Europea della Cultura

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato ufficialmente l’avvio del percorso per la candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2033. Questa iniziativa, promossa dall’Unione Europea, mira a valorizzare il patrimonio culturale e a promuovere lo sviluppo culturale e sociale del territorio. L’atto rappresenta il primo passo concreto verso la partecipazione di Piacenza a questa importante selezione europea.

La Giunta comunale di Piacenza ha approvato nel pomeriggio del 20 gennaio, un atto di indirizzo politico che avvia ufficialmente il percorso verso la candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2033, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Unione Europea per valorizzare la cultura.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Capitale europea della cultura, il "giallo" della firma: la Regione lascia sola Viterbo?A un mese dall'annuncio della candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033, resta incerto il sostegno della Regione Lazio. Il ruolo di Capitale della Cultura: "La città è comunque in un percorso"Oggi, Sarzana attende con attenzione la comunicazione ufficiale del Ministero della Cultura, che annuncerà se la città sarà inserita tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Napoli, Castel dell’Ovo: la Giunta approva il completamento della valorizzazione per l’America’s Cup; Programmazione interventi strade e marciapiedi nei cinque Municipi: la giunta approva l'atto di indirizzo e le delibere di attuazione dei progetti definitivi; PFTE. Giunta approva recupero immobile comunale via delle Sedie Volanti; Parcheggio multipiano al deposito Francigena: la giunta Frontini approva il documento di indirizzo alla progettazione. Chianciano Terme, la Giunta Comunale approva la strategia per la rigenerazione urbanaLa Giunta Comunale di Chianciano Terme ha approvato gli indirizzi per la strategia integrata di rigenerazione urbana della città. L’obiettivo è riqualificare il patrimonio edilizio esistente, combatte ... radiosienatv.it COMUNE DI GENOVA * : «LA GIUNTA APPROVA L’ADESIONE AL PROGETTO DIGISAFE, INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SICUREZZA STRADALE»Genova, 17 gen. - La giunta comunale, su proposta dell'assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti, ha approvato l'adesione del Comune di Genova, in ... msn.com La giunta regionale d’Abruzzo approva le linee di indirizzo sulla compartecipazione alle spese di soccorso: ecco quando e quanto si pagherà. - facebook.com facebook La giunta approva il completamento del lotto 6 di Costasud: nuovi spazi sportivi e ricreativi in arrivo a Bari. x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.