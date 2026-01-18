Ai Musei Capitolini fino al 12 aprile 2026 la mostra Il non finito | fra poetica e tecnica esecutiva Il video di Amicait

Ai Musei Capitolini fino al 12 aprile 2026 si tiene la mostra

(askanews) – Ai Musei Capitolini il progetto Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva – in mostra dal 15 gennaio al 12 aprile 2026 – un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti conservati presso la Pinacoteca Capitolina. L’esposizione – organizzata dall’ Accademia di Belle Arti e dalla Pinacoteca Capitolina all’interno del Progetto EAR (Enacting Artistic Research, finanziato dall’Unione Europea (NextGenerationEU, con fondi a valere sul PNRR) – rivela le fasi di ideazione e realizzazione delle opere, mettendo in luce ripensamenti, modifiche e soluzioni tecniche adottate dagli artisti e invisibili all’occhio umano. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ai Musei Capitolini fino al 12 aprile 2026 la mostra "Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva". Il video di Amica.it

Leggi anche: Ai Musei Capitolini il progetto "Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva" - in mostra fino al 12 aprile 2026 - un approfondimento inedito sul processo creativo di alcuni dipinti incompiuti conservati presso la Pinacoteca Capitolina

Leggi anche: Cartier e il Mito: la mostra ai Musei Capitolini tra gioielli e antichità

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Dal 15 gennaio al 12 aprile 2026 le sale della Pinacoteca dei Musei Capitolini ospitano il progetto espositivo Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva, dedicato all’analisi di alcuni dipinti incompiuti conservati nelle collezioni capitoline. L’iniziativa propone u - facebook.com facebook

Roma, Pinacoteca dei Musei Capitolini: "Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva" x.com