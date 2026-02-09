Cultura | Nanni Misto domani a Roma incontro tra radici e contemporaneita’

Domani a Roma si apre un evento dedicato alle radici e alla contemporaneità della lingua italiana. Alle 17:30, nella sala David Sassoli di Palazzo Valentini, si terrà un incontro promosso dall’esponente di Misto, Nanni. Un’occasione per riflettere sul ruolo della lingua madre oggi e sulle sue connessioni con il mondo moderno. La serata vedrà interventi e discussioni aperte al pubblico.

Domani, a partire dalle ore 17:30, avrà luogo presso la sala David Sassoli di Palazzo Valentini un’importante iniziativa culturale intitolata “Lingua Madre. Lingua della terra e delle radici”. Questo evento è stato organizzato dall’associazione calabresi capitolini e dall’associazione culturale Connessioni. A comunicarlo è Dario Nanni, presidente della commissione Giubileo e membro della commissione Cultura. Interventi e Relatori dell’Evento. All’incontro, oltre a Nanni, parteciperanno numerosi relatori di spicco. Tra questi, Mariarosa Bruno dell’associazione calabresi capitolini, Elisa Zumpano, Direttrice del centro culturale Connessioni, e Paolo Canettieri, Professore ordinario di Filologia e Linguistica romanza presso l’Università degli Studi di Roma «Sapienza». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

