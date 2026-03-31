Salute | Nanni Misto domani in Campidoglio evento Corso alta formazione su cure palliative

Domani, alle ore 10, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, si terrà la presentazione di un corso di alta formazione dedicato all’approccio umanistico esistenziale nelle cure palliative. L’evento è promosso da un rappresentante politico di un gruppo misto. L’iniziativa si concentra su tematiche legate alle cure di fine vita e si svolge in un contesto istituzionale.

Domani, a partire dalle ore 10, si svolgerà presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma la presentazione del “Corso di alta formazione: l’approccio umanistico esistenziale nelle cure palliative”. L’evento è organizzato dall’istituto di psicologia umanistica esistenziale “Luigi De Marchi”. A comunicarlo è stato il consigliere capitolino del gruppo Misto, Dario Nanni. Interventi e Contributi degli Esperti. “Ad arricchire l’evento interverranno, oltre ai direttori del corso di formazione, relatori ed esperti del settore, i quali condivideranno le proprie competenze ed esperienze, offrendo preziosi contributi sul tema delle cure palliative e della medicina di genere – ha proseguito Nanni –. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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