Cultura | prorogate al 22 febbraio le due mostre a Casina di Raffaello a Roma

A Casina di Raffaello, all’interno di Villa Borghese a Roma, sono state prorogate fino al 22 febbraio 2026 le due mostre in corso. Questa decisione permette al pubblico di continuare ad apprezzare esposizioni di rilievo in un contesto storico e culturale di grande valore. La proroga offre l’opportunità di visitare le mostre in un luogo di particolare interesse artistico e naturale nel cuore della città.

A Casina di Raffaello, il noto Spazio Arte e Creatività di Roma Capitale situato nel suggestivo contesto di Villa Borghese, è stata disposta la proroga fino al 22 febbraio 2026 delle due mostre attualmente in corso. La prima, “Cubarancio vuole fare l’astronauta”, è curata da Gabriele Catanzaro, un affermato astronomo del planetario di Roma nonché responsabile scientifico di Technotown. La seconda mostra, “Danzando sotto la pioggia – Omaggio a Gene Kelly”, è dedicata alla figura iconica del celebre danzatore americano, il quale ha ispirato un libro scritto da Giulia Zucchini, illustrato da Catherine Booth e pubblicato da Edizioni Curci. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

