Cosa c’è dietro il mancato rinnovo del New Start La lettura di Castelli Iai

Oggi il trattato New Start, l’accordo tra Usa e Russia per limitare le armi nucleari, non viene rinnovato. La decisione lascia aperti molti dubbi sulla futura gestione delle armi atomiche tra le due potenze. La scadenza ufficiale è arrivata senza che ci siano segnali di un nuovo accordo, segnando un punto di svolta nella politica internazionale.

La fine del New Start, giunto oggi alla sua scadenza ufficiale, segna un passaggio storico nella governance globale del nucleare. Per la prima volta dalla fine della Guerra fredda, Washington e Mosca si ritrovano senza un quadro vincolante che limiti e renda trasparenti i rispettivi arsenali strategici. Un vuoto che apre interrogativi politici, militari e simbolici non solo sul futuro della governance nucleare, ma anche sull'evolversi del sistema internazionale. Formiche.net si è rivolta a Ludovica Castelli, ricercatrice nel programma "Multilateralismo e governance globale" dell'Istituto affari internazionali, per approfondire la questione.

