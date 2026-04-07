Conte nuovo Ct dell’Italia via libera di De Laurentiis | cosa succede

Dopo la partita tra Napoli e Milan, è arrivata l’ufficialità: l’ex allenatore del Napoli è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. La decisione è stata confermata anche dal presidente della società di calcio, che ha dato il suo consenso all’accordo. La nomina segue un lungo periodo di trattative e si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle scelte tecniche della nazionale.

Il tecnico dopo Napoli-Milan: “Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione” È arrivato il via libera, almeno a parole, di Aurelio De Laurentiis per Conte nuovo CT dell’ Italia: “Se lo libererei qualora mi chiedesse di tornare in Nazionale? Penso che gli direi sì “, ha risposto il patron del Napoli a ‘CalcioNapoli24’ a margine della première statunitense di ‘Again’, documentario dedicato alla conquista del quarto scudetto del 2025, ospitato all’Egyptian Theatre di Hollywood. (AnsaFotoAI) – Calciomercato.it Proprio ieri, dopo la vittoria sul Milan, Antonio Conte si è autosponsorizzato per la panchina dell’Italia: “ Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione (ride, ndr). 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succede Conte nuovo CT dell’Italia? De Laurentiis ha un grande nome in testaIl futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con quello della Nazionale. De Laurentiis apre a Conte futuro ct dell'Italia. "Se me lo chiede, gli direi di sì"AGI - Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il via libera ad Antonio Conte come commissario tecnico dell'Italia. Temi più discussi: Chi sarà il nuovo Ct? La situazione contrattuale di Conte e Allegri; Il calcio italiano è in crisi, ma si pensa già al nuovo ct: da Conte ad Allegri, tutti i nomi. Ma perché non uno dei giovani?; Mancini non ha paura, Conte ti stimola: il dibattito social sul nuovo ct. VOTA Chi è l'uomo giusto?; Il dopo Gattuso: Mancini, Conte e Guardiola. Il nuovo volto dell’Italia potrebbe passare da qui. Conte nuovo Ct dell’Italia, via libera di De Laurentiis: cosa succedeConte nuovo Ct dell'Italia ecco arrivare il via libera di Aurelio De Laurentiis: cosa sta succedendo per la panchina della Nazionale ... calciomercato.it Conte nuovo CT dell’Italia? De Laurentiis ha un grande nome in testaIl futuro della panchina del Napoli potrebbe presto intrecciarsi con quello della Nazionale. Antonio Conte, attuale tecnico azzurro, è infatti uno dei ... dailynews24.it ++ Antonio Conte nuovo CT dell'Italia, ADL ha scelto il sostituto: il nome - facebook.com facebook " #Conte come nuovo CT della Nazionale Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì. Ma poiché è molto intelligente, fintantoché non esiste un interlocutore serio, e fino ad adesso non ce ne sono stati, credo che lui desisterebbe nell'immaginarsi a cap x.com