Negli ultimi giorni si sono susseguite voci riguardo a un possibile incarico di Antonio Conte come allenatore della nazionale italiana di calcio. La discussione coinvolge diverse figure del mondo sportivo, con alcuni sostenitori che spingono in favore della sua nomina, mentre altri, tra cui la dirigenza di una squadra di club, mantengono una posizione cauta. La questione rimane al centro di un acceso dibattito tra gli addetti ai lavori.

Antonio Conte potrebbe assumere la guida tecnica della Nazionale italiana, un’ipotesi che sta muovendo l’ambiente calcistico tra il sostegno di grandi testimoni e le riserve della dirigenza partenopea. La possibilità che l’attuale tecnico del Napoli guidi gli Azzurri è al centro di un dibattito che coinvolge figure storiche del calcio. Aurelio De Laurentiis ha manifestato la propria disponibilità a lasciare partire il suo allenatore qualora quest’ultimo glielo richiedesse. Il presidente del Napoli riconosce le doti intellettuali di Conte, ma osserva come il tecnico difficilmente accetterebbe un incarico in un contesto che definisce disorganizzato, specialmente in assenza di un interlocutore serio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte CT Italia: Zoff e Capello spingono, De Laurentiis apre

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Antonio Conte, proprio come quando era giocatore, ha sempre fatto quello che ha detto. Non ci meravigliamo. #fblifestyle #Conte #Repice #Calcio #Azzurri - facebook.com facebook

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